Milatović: Crna Gora i dalje nijema pred tragedijom na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, na godišnjicu stravičnog zločina na Cetinju, i dalje nijema pred tragedijom koja je duboko pogodila cijelu državu, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Tridesetčetvorogodišnji Vuk Borilović je 12. avgusta prošle godine na Cetinju, pucajući iz vatrenog oružja, usmrtio deset i ranio šest osoba, nakon čega je ubijen.

“Na ovaj tužni dan mislima smo uz porodice nevino stradalih žrtava, njihove rođake, prijatelje i sve građane Prijestonice, solidarni kao društvo u teškim trenucima”, rekao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je naveo da su događaji poput ovog opomena da država mora voditi odgovorniju politiku po pitanju nošenja oružja, zaštite stanovništva ali i unaprjeđenja mentalnog zdravlja građana, kako se takva tragedija više nikada ne bi ponovila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS