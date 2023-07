Milatović: Crna Gora danas neuporedivo slobodnije društvo

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je danas, uz sve mane vlasti nakon promjena 2020. godine, neuporedivo slobodnije društvo, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Bivši predsjednik države Milo Đukanović ocijenio je da aktuelna vlast u Crnoj Gori ne trpi kritičku misao i da poprima oznake diktature, totalitarizma i represije.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ kazao „da nas je bivši predsjednik Crne Gore nostalgično podsjetio na vrijeme “slobode mišljenja i javno iskazane kritike” tokom njegove višedecenijske autokratske vladavine“.

„Ni riječ o napadima na novinare, konstruisanju afera kritički nastrojenim NVO liderima, progonu političkih neistomišljenika, hapšenjima građana zbog ostavljenih komentara na društvenim mrežama“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, uz sve mane vlasti nakon promjena 2020. godine, jedino je sigurno da je Crna Gora danas neuporedivo slobodnije društvo.

„Kreiranje povoljnog okruženja za rad civilnog sektora i medija, spremnost za otvoren dijalog i partnerstvo, mora biti misija svake vlasti, a kao predsjednik Crne Gore biću prvi na braniku slobodne riječi“, poručio je Milatović.

