Milatović: Cijenimo podršku Danske našem evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora cijeni stav Danske da proces proširenja Evropske unije (EU) treba da bude zasnovan na rezultatima i individualnim zaslugama u procesu reformi, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je u objavi na platformi X naveo da je, nakon što je prošle sedmice u okviru Samita EPC u Tirani razgovarao sa premijerkom Danske Mete Frederiksen, danas primio ministarku evropskih poslova te zemlje, Mariju Bjere.

Milatović je istakao da Crna Gora veoma cijeni podršku Danske njenom evropskom putu.

“Kao i stav da proces proširenja EU bude zasnovan na rezultatima i individualnim zaslugama u procesu reformi“, dodao je Milatović.

On je rekao da je uvjeren da će predsjedavanje Danske Savjetu EU tokom druge polovine ove godine biti podsticajno za put Crne Gore ka članstvu u EU.

„Uvjeren sam i da u njima imamo iskrenog partnera kako bismo ispunili svoj spoljnopolitički prioritet, punopravno članstvo u EU do 2028. godine“, zaključio je Milatović.

