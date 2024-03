Milatović čestitao Uskrs

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović čestitao je Uskrs građanima katoličke vjeroisposvijesti.

“Neka ovaj praznik bude vrijeme promišljanja o vrijednostima koje nas čine boljim, kao i podsjetnik na važnost dijaloga, saradnje i poštovanja među različitim vjerskim zajednicama i kulturama u našoj državi”, poručio je Milatović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, vjernicima poželio da praznične dane provedu u slozi i blagostanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS