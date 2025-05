Milatović čestitao Mercu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Fridrihu Mercu na izboru za kancelara Njemačke.

On je na platformi X naveo da se raduje saradnji na daljem jačanju partnerstva između Crne Gore i Njemačke.

“Ostajemo posvećeni napredovanju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, uz dosljednu podršku Njemačke za jedinstvenu, otpornu i prosperitetnu Evropu”, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS