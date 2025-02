Milatović čestitao Lutovcu izbor za predsjednika opštine Berane

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Đoletu Lutovcu izbor za predsjednika opštine Berane i poručio da će podržati sve konstruktivne ideje koje će poboljšati kvalitet života građana Berana.

“Preuzimanje ove odgovorne funkcije predstavlja veliku čast, ali i izazov, jer podrazumijeva posvećenost, mudro vođenje i donošenje odluka na dobrobit svih građanki i građana opštine Berane”, navodi se u čestitki Milatovića.

On je kazao da je uvjeren da će Lutovac vizijom i energijom uspjeti da pokrene projekte i inicijative koji će doprinijeti daljem razvoju Berana i stvaranju boljih uslova za život svih stanovnika te opštine.

Milatović je istakao da Berane, bogato brojnim potencijalima, zaslužuje liderstvo koje će obezbijediti kontinuiran i održiv razvoj, ujedno doprinoseći sveukupnom razvoju crnogorskog sjevera.

“Uvjeravam Vas da u meni kao predsjedniku Crne Gore imate partnera za sve konstruktivne ideje i aktivnosti, koje će poboljšati kvalitet života svih građanki i građana Berana”, rekao je Milatović.

