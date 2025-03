Milatović: Brajović simbol prijateljstva Crne Gore i Grčke

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović i ambasador Grčke u Podgorici Dimitris Giodasis položili su danas vijenac na spomenik Vasu Brajoviću, grčkom nacionalnom junaku i vojskovođi porijeklom iz Crne Gore.

Milatović i Giodasis su vijenac položili povodom Dana nezavisnosti Grčke.

Milatović je na mreži X naveo da je Brajović, kao istaknuti grčki junak crnogorskog porijekla, svojom nesebičnom borbom dao nemjerljiv doprinos slobodi grčkog naroda i predstavlja simbol prijateljstva dvije države.

“Njegovo junaštvo odražava hrabrost, čast i borbu za slobodu i pravdu, vrijednosti koje su duboko utkane u istorijsko nasljeđe obje zemlje”, rekao je Milatović.

On je kazao da Crna Gora s ponosom njeguje spomen na lik i djelo Brajovića, koji služe kao trajna inspiracija budućim generacijama.

