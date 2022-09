Milačić: Korak bliže dogovoru

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Građanskog pokreta URA ni danas nijesu potpisali saglasnost da Miodrag Lekić bude predložen za mandatara, saopštio je predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić, navodeći da su predstavnici stare parlamentarne većine korak bliže dogovoru.

Milačić je kazao da su predstavnici političkih subjekata koji su osvojili većinu na izborima 30. avgusta 2020. dogovorili da partije utvrde stavove i da sjutra dođu sa stavom.

“Ni danas nijesmo dobili saglasnost iz URA-e za potpise za mandatara Miodraga Lekića”, kazao je Milačić novinarima u Skupština.

On je rekao da po Ustavu mandatar, u ovom slučaju Lekić, ima obavezu da, nakon što mu se da mandat, predloži sastav vlade.

“Ja mislim da je to rješenje. Pozivam da sjutra pokažemo još veću želju za dogovorom i da se konačno dogovorimo, da stavimo 41 potpis i formiramo novu vladu”, naveo je Milačić.

On je dodao da ništa nije važnije od dogovora i formiranja vlade i 41 potpisa za Lekića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS