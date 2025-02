Mikijelj predlaže da Carević bude predsjednik opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Najbolji izlaz iz situacije u Budvi bio bi izbor nestranačke ličnosti za predsjednika opštine, rekao je nosilac liste „Za budućnost Budve“ Mladen Mikijelj i predložio da Marko Carević bude na čelu te opštine.

Mikijelj je, u pismu nosiocu liste „Budva naš grad“ Nikoli Jovanoviću, rekao da su svjesni izazova i podjela koje su nastale u procesu formiranja vlasti, ali i dalje vjeruju da se dijalogom može postići optimalno rješenje za sve građane „jer oni to od nas očekuju“.

„Svi pamtimo 30. avgust 2020. godine – dan kada smo zajedno stali protiv kriminalnog režima Demokratske partije socijalista (DPS) i njegovih satelita, braneći ne samo političke stavove već i temelje naše vjere, identiteta i slobode“, rekao je Mikijelj.

On je, kako je saopšteno iz Nove srpske demokratije, naveo da je danas, u trenutku kada se donose ključne odluke za Budvu, važno ne zaboraviti zbog čega su se tada borili i kome duguju lojalnost.

Mikijelj je dodao da su to građani koji su im dali povjerenje i očekuju od njih odgovorno i principijelno vođenje politike.

On je podsjetio da Jovanoviću nije bila prihvatljiva opcija da Vesko Marković bude predsjednik opštine Budva, jer se nalazio na listi „Za budućnost Budve – Budva mora naprijed“, kao ni predlog o formiranju vlasti po principu rotacije.

Mikijelj je zato predložio Jovanovuću da zajedno razmotre kompromisno rješenje koje bi bilo u najboljem interesu svih građana Budve.

„Smatramo da bi najbolji izlaz iz ove situacije bio izbor nestranačke ličnosti za predsjednika opštine Budva, te predlažemo Carevića kao zajedničkog kandidata“, kazao je Mikijelj.

On je dodao da bi Carević, kao nestranačka ličnost, mogao da obezbijedi neophodnu neutralnost i saradnju između njihove dvije liste, koja je neophodna za stabilnosti i napredak Budve.

Mikijelj smatra da formiranje vlasti sa DPS-om ne može donijeti ništa dobro Budvi i njenim građanima.

„Vjerujemo da ne smijemo izdati povjerenje onih koji su nam dali mandat da budemo alternativa upravo takvoj politici“, dodao je Mikijelj.

Prema njegovim riječima, odluka o budućnosti vlasti u Budvi je jednostavna.

„Potrebno je samo da ostanemo dosledni demokratskim principima i volji naroda. Otvoreni smo za razgovor i iskreno se nadamo da ćemo postići dogovor“, zaključio je Mikijelj.

