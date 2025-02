Mikijelj: Nikada neću krenuti putem izdaje

Podgorica, (MINA) – Nosilac lista “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj poručio je da nikada neće napustiti i izdati čovjeka koji mu je pomogao da, kao dio Nove srpske demokratije (NSD), pomaže građanima Budve i Crne Gore.

Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović pozvao je prethodno Mikijelja da napusti NSD i da, podrškom nosiocu liste Evropskog saveza Petru Odžiću za predsjednika lokalnog parlamenta, otvori put za stvaranje stabilne vlasti u Budvi.

Mikijelj je u odgovoru naveo da je Jovanović vrlo brzo u svojoj političkoj karijeri izdao ideale i ljude koji su ga doveli tu gdje jeste, i da je “za takve u Danteovom paklu rezervisan poslednji krug”.

“Za razliku od Vas, ja nikada neću napustiti i izdati čovjeka koji mi je pomogao da kao dio Nove srpske demokratije, pomažem građanima Budve i Crne Gore, poručio je Mikijelj.

On je poručio Jovanoviću da ga ne nagovara da ide njegovim stopama, jer su, kako je rekao, tom stazom prije išli Novak Kilibarda, Drago Đurović, Stevan Džaković i njima slični.

“Bolje bi bilo gospodine Jovanoviću, da ukoliko još imate hrišćanskog i pravoslavnog u sebi, smognete snage da kažete – pogriješio sam i kajem se, tražim mom narodu da mi oprosti, jer sam krenuo putem izdaje”, naveo je Mikijelj.

On je rekao da mu je žao što je Jovanović krenuo putem izdaje svih onih koji su ga stvorili kao političara.

“A posebno Andrije Mandića, koji je i dao ključni doprinos da vas podrži kada ste pobjegli iz jedne stranke u kojoj ste bili običan član i dao vam prostor da stvorite svoju karijeru”, istakao je Mikijelj.

On je kazao da je Jovanović “pohrlilo u zagrljaj Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i kriminalnim klanovima koji su fundamentalni dio njihove ponude”.

“Na kraju, pošto su vam od početka vašeg izdajstva puna usta Mila Božovića i toga kako ga vi zaboga jedini branite, moram vam saopštiti da upravo koaliranjem sa DPS-om i njihovim klanovima dajete ključni doprinos naporima tužilaštva kada je u pitanju njegov slučaj”, naveo je Mikijelj.

On je kazao da je poslednji momenat da se Jovanović vrati građanima koji su ga birali i da od njih traži oproštaj.

“U suprotnom, odlazite u političku istoriju Crne Gora na ista ona paklena vrata kroz koja su prije Vas prošli Kilibarda, Pajović, Đurović i njima slični”, istakao je Mikijelj.

