Mijajloviću nagrada za izvrsnost na poslovima podvodnog deminiranja

Podgorica, (MINA) – Direktor Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele Vesko Mijajlović primio je u nedelju, u italijanskom gradu Ćivitavekija, nagradu Atlantida za izvrsnost na poslovima podvodnog deminiranja kojima se regionalni centar bavi duže od dvije decenije.

Mijajlović se zahvalio na nagradi, ali i brojnim prisutnim, naučnicima, istraživačima i aktivistima jer, kako je rekao, bacaju snažan snop svjetlosti na bezbjednost mora i okeana koje podvodni demineri čiste od zaostalih podvodnih mina, da bi uživali u vodenim dobrima i bezbjedno plovili.

On je, kako je saopšteno iz Regioanlnog centra, istakao primjer uklanjanja zaostalih mina iz prvog i drugog svjetskog rata sa površine od 900 hiljada kvadratnih metara, postavljajući temelje za stvaranje dva savremena turistička naselja u Crnoj Gori, Porto Montenegro i Porto Novi.

Mijajlović je rekao da podvodni demineri školovani u Crnoj Gori već 20 godina širom svijeta u akcijama humanitarnog razminiranja uklanjaju sa morskog dna eksplozivna sredstva zaostala nakon raznih ratnih sukoba.

“Dok slušate ove moje riječi u jednom dijelu naše Evorpe u ratnom sukobu postavljaju se podvodne mine i tonu brodovi puni oružja, koje će na morskom dnu predstavljati prijetnju sadašnjim i budućim generacijama. Moramo raditi na tome da budemo spremni da u miru ponovo taj i druge vodene prostore učinimo bezbjednim za privredni razvoj tih zemalja”, naveo je Mijajlović.

Kako je rekao, stručnjaci RCUD-a izveli su brojne operacije deminiranja na mnogim lokacijama širom svijeta, očistivši više od tri miliona kvadratnih metara i uklonivši više od 200 tona eksploziva.

“Ukazali ste mi čast svojom nagradom i ona za mene i moje kolege znači visoko priznanje i obavezu da nastavimo koračati na ovom humanom putu”, kazao je Mijajlović.

Pored njega nagradu Atlantida dobili su i Sabina Airoldi sa Instituta Tethis za istraživanje i zaštitu kitova, Miguel Bermal iz FAO za posvećenost poboljšanju međunarodnih propisa i voditeljka kulturnog nasljeđa na italijanskom univerzitetu za podvodnu arheologiju Barbara Davide.

Regionalni centar iz Bijele prvi je centar za obuku civilnih ronilaca deminera u Evropi.

