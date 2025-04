Mićkoviću pet mjeseci zatvora zbog napada na Dušanku Pejović

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici osudio je danas Gorana Mićkovića na pet mjeseci zatvora zbog napada na novinarku Radio Televizije Crne Gore Dušanku Pejović.

U presudi, koju je izrekla sutkinja Dragana Lubarda, navodi se da će se Mićkoviću u kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

Mićković je proglašen krivim za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a pošto tokom postupka nije utvrđeno da je napao Pejović zbog njenog novinarskog posla, taj dio optužnice je odbačen, objavila je regionalna mreža Safe Journalists.

Pejović je 9. marta prijavila policiji njoj tada nepoznatog muškarca, koji joj je uputio niz uvreda i prijetnji ispred njenog stana u Podgorici.

Policija je izašla na lice mjesta i uhapsila Mićkovića, koji je od tada u pritvoru.

Pejović je na ročištu 10. aprila kazala da joj je Mićković upućivao pogrdne i prijeteće riječi, ali i da je pokretima tijela simulirao seksualni odnos uz riječi koje su implicirale seksualno nasilje.

Mićković je tada na ročištu ponovio da ne priznaje krivično djelo i da se ne osjeća krivim.

Njegov branilac danas je najavio da će se žaliti na presudu.

