MERS i CANU potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) potisali su Sporazum o saradnji u oblasti zaštite i očuvanje prirode, unapređenja i zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Kako je saopšteno iz MERS-a, Sporazum su potpisali resorni ministar Damjan Ćulafić i predsjednik CANU Ljubiša Stanković.

Ćulafić je istakao značaj sporazuma za jačanje veza između nauke i državne uprave, navodeći da se njime stvara osnov za sistemsku i sadržajnu saradnju između naučnih institucija i državne politike zaštite životne sredine.

“To je korak naprijed ka odgovornijem upravljanju prirodnim resursima i boljoj pripremljenosti za klimatske izazove“, rekao je Ćulafić.

Kako se navodi u saopštenju, Sporazumom se otvara prostor za zajedničko djelovanje na istraživanju, edukaciji, razmjeni znanja i pripremi strateških dokumenata, kao i na realizaciji konkretnih projekata koji doprinose očuvanju biodiverziteta i unapređenju kvaliteta života.

Ćulafić je istakao da Sporazum predstavlja zajednički odgovor institucija koje vjeruju u snagu nauke, ali i u obavezu da se prirodna bogatstva sačuvaju za generacije koje dolaze.

Stanković je kazao da je Sporazum najava zajedničkih napora, ali i poziv na odgovornost.

“Naša je uloga da kroz nauku ponudimo rješenja koja nisu samo akademska, već primjenjiva i korisna za društvo u cjelini”, rekao je Stanković.

