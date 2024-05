MEP: Odabrani pobjednici video konkursa povodom Dana Evrope

Podgorica, (MINA) – Učenici osnovnih škola Filip Bigović, Petra Bogdanović i Andrija Deretić, pobjednici su video konkursa „Moj Grad na putu ka Evropskoj uniji (EU)“, koji je Ministarstvo evropskih poslova raspisalo povodom Dana Evrope.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, konkrurs je raspisan uz finansijsku podršku EU kroz projekat EU4ME, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija.

Navodi se da je Bigović učenik VII razreda Osnovne škole (OŠ) “Njegoš” sa Cetinja, Bogdanović učenica VII razreda OŠ “Njegoš“ iz Kotora, dok je Deretić učenik VIII razreda podgoričke OŠ „Milorad Musa Burzan“.

“Pored Filipa, Petre i Andrije, koji su osvojili po mobilni telefon, grupa učenica VIII razreda OŠ “Mahmut Lekić” iz Tuzi, Drinčić Helena, Dedvukaj Iva, Niković Najla i Krnič Bisera, osvojile su specijalnu nagradu za timski trud – vaučere za kupovinu u knjižari”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Ministarstva evropskih poslova, zadatak takmičara bio da naprave i na svom Instagram/Facebook profilu objave reel, u kojem će predstaviti grad u kojem žive.

“Tako što će na zanimljiv, orginalan i kreativan način predstaviti prirodne ljepote, bogatu kulturu i inspirativne ljude svog grada, kao i dinamične promjene i dešavanja koja oblikuju njegov put ka EU”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, na konkurs je pristiglo preko 50 prijava, a stručni žiri koji je odabrao najbolje činile su predstavnice Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i mlada social media influenserka Nikolina Radusinović.

Iz Ministarstva evropskih poslova su kazali da će svečana dodjela nagrada biti organizovana tokom juna u Podgorici.

