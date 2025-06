Memorandum o saradnji u oblasti javne uprave sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Ministri javne uprave Crne Gore i Sjeverne Makedonije, Maraš Dukaj i Goran Minčev, potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti reforme javne uprave.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva javne uprave (MJU), potpisivanje Memoranduma sa Sjevernom Makedonijom predstavlja važan korak ka jačanju institucionalnih kapaciteta i osnaživanju partnerskih odnosa.

Navodi se da Vlada Crne Gore, u skladu sa strateškim opredjeljenjem za uspostavljanje efikasne, moderne i građanima orijentisane javne uprave, prepoznaje značaj regionalne saradnje i razmjene najboljih praksi u toj oblasti.

Dukaj je rekao da je Memorandum dokaz da preduzimaju sve, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu, da bi javna uprava efikasno integrisala inovacije u svoje procese i da više ne bude izazov, nego lider svih društvenih promjena.

“Zajedno možemo raditi bolje i postići više“, istakao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, cilj je da se dodatno podstakne razmjena iskustava, znanja i ekspertize u domenu reforme javne uprave, kao i da se omogući konkretna i kontinuirana saradnja između nadležnih institucija Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Dukaj je naveo da je to način da doprinosu većoj otvorenosti javne uprave prema građanima, privredi i međunarodnim partnerima.

Minčev je istakao da taj dokument nije samo formalnost.

“On je putokaz za zajedničku budućnost, za jačanje institucionalnih kapaciteta i za novo poglavlje u bilateralnim odnosima između Sjeverne akedonije i Crne Gore”, kazao je Minčev.

Prema njegovim riječima, reforma javne uprave nije samo unutrašnja obaveza, već i spoljašnji signal.

“Da su naše institucije spremne za evropske standarde, moderno upravljanje i istinska partnerstva u regionu“, rekao je Minčev.

Dukaj i Minčev su, kako se navodi u saopštenju, održali radni sastanak sa saradnicima na kome su odredili mapu puta primjene Memoranduma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS