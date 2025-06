Meken: Saradnja i odnosi UK i Crne Gore sve više jačaju

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva (UK), od zajedničkog rješavanja problema do saradnje u oblasti odbrane, sve više jačaju, kazala je britanska ambasadorka Don Meken.

Ona je to rekla na svečanosti koju je Ambasada Velike Britanije organizovala u Podgorici povodom obilježavanja zvaničnog rođendana Kralja Čarlsa III.

Kako je saopšteno iz Ambasade, događajem se obilježava poseban dan Kralja Čarlsa III i nudi prilika da se naglasi trajno prijateljstvo između UK i Crne Gore, kao i zajedničke vrijednosti i različite spone koje povezuju dvije države.

Meken je rekla da je svjedok tome kako odnos i oblasti saradnje između UK i Crne Gore sve više jačaju.

“Od zajedničkog rada na rješavanju problema i izazova koji pogađaju sve nas, poput saradnje u oblastima borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa i korupcije, pa do konkretne saradnje u oblasti odbrane, gdje Crna Gora unapređuje interoperabilnost sa saveznicima u okviru NATO-a“, navela je Meken.

Kako je navela, strateško partnerstvo koje je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović potpisao prošlog mjeseca predstavlja odličnu osnovu za dalje jačanje odnosa.

„UK će ove godine biti domaćin Berlinskog procesa. Crna Gora je aktivno doprinijela idejama koje će nam pomoći da iskoristimo ovu priliku za podsticanje regionalne saradnje i rasta”, rekla je Meken.

Ona je podsjetila da je ovaj ciklus Berlinskog procesa započeo prošlog mjeseca, kada su se ministri kulture sastali u Kotoru kako bi razgovarali o unapređenju sektora kreativne ekonomije u regionu kroz partnerstva, saradnju i razmjenu ideja.

Kako se navodi u saopštenju, svečanosti su prisustvovali predstavnici državnog vrha, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, civilnog društva, akademske, poslovne i kulturne zajednice, medija, kao i bivši i sadašnji stipendisti britanskog programa Čivning.

Navodi se da se prisutnima obratio i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović koji je rekao da je prijateljstvo između Crne Gore i UK nadživjelo mnoge epohe i sačuvalo svoje plemenito lice kroz vjekove uzajamnog poštovanja i bogatih iskustava.

“Danas su naši odnosi istinski saveznički u okviru NATO saveza–utemeljeni u saradnji, solidarnosti i međusobnom razumijevanju“, poručio je Milatović.

U saopštenju se dodaje da Ambasada Velike Britanije blisko sarađuje sa crnogorskim institucijama, Vladom i širokim spektrom lokalnih i međunarodnih partnera na pitanjima od zajedničkog interesa.

“Ova saradnja obuhvata oblasti regionalne stabilnosti i odbrane, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje vladavine prava, sajber bezbjednosti i drugim oblastima”, kaže se u saopštenju.

Prijem je, kako je saopšteno, osim formalnog dijela, bio i prostor za susrete i razmjenu mišljenja između ljudi iz različitih sektora, uz autentičnu atmosferu koju su upotpunili elementi britanske kulture.

