Meken nova britanska ambasadorka u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Nova ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori biće Don Meken, saopšteno iz britanske Vlade.

Ona će na toj poziciji naslijediti Karen Medoks, koja će biti preusmjerena na drugi diplomatski zadatak.

Meken će, kako se navodi u saopštenju koje je objavila britanska Ambasada, dužnost preuzeti tokom avgusta.

(kraj) nim/gop

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS