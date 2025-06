Međuvladina konferencija sa EU 27. juna

Podgorica, (MINA) – Međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije (EU) biće održana 27. juna, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, u objavi na društvenoj mreži X, navela da je raduje to što će Crna Gora imati priliku da nastavi sa zatvaranjem poglavlja.

“Raduje me što ćemo 27. juna, kao što smo i najavili, imati priliku da nastavimo sa zatvaranjem poglavlja”, kazala je Gorčević.

Kako je dodala, usvajanje izuzetno pozitivnog Izvještaja o Crnoj Gori u Evropskom parlamentu vjetar je u jedra evrointegracijskim naporima Crne Gore.

