Medoks: Radujemo se saradnji s Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks čestitala je crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću stupanje na dužnost.

Milatović je ranije danas u Skupštini položio zakletvu, čime je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore.

“Čestitam Jakovu Milatoviću i zahvaljujem Vam što ste ugostili mene i specijalnog izaslanika lorda Stjuarta Piča tokom dostojanstvene i inkluzivne ceremonije. Radujemo se saradnji sa vama”, navela je Medoks na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS