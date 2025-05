Mediteranske igre u Tarantu spajaju ljude kroz zajedničke vrijednosti

Taranto, (MINA) – Sport, dijalog među narodima, međusobno razumijevanje i prijateljstvo iznad razlika, ključne su riječi i duh poruka poslatih tokom diskusija na međunarodnom seminaru koji je organizovala AMAN alijansa, povodom 20. Mediteranskih igara u italijanskom gradu Tarantu.

AMAN alijansu čine Organizacioni odbor Mediteranskih igara Taranto 2026 i glavne novinske agencije mediteranskih država, a taj sportski događaj će u Taranto, od 21. avgusta do 3. septembra naredne godine, dovesti pet hiljada sportista iz tri kontinentalne granične zemlje.

Seminaru su prisustvovali ministar sporta i omladine Andrea Abodi i ministar za evropske poslove i kohezionu politiku Tomaso Foti, kao i specijalni komesar i predsjednik Organizacionog odbora Masimo Ferares.

Abodi je ocijenio da je smisao Mediteranskih igara, kao i Olimpijskih i Paraolimpijskih, povezati sportsko takmičenje sa vrijednostima sporta, sa dobrom politikom i idejom geopolitike koja okuplja ljude i zna kako da prevaziđe probleme koji su izuzetno prisutni u svakodnevnim vijestima.

Abodi je najavio da će Vlada Italije, pored 25 miliona EUR koje je već izdvojila, opredijeliti dodatnih 25 miliona za organizaciju tog spotskog događaja.

Foti je poručio da će Mediteranske igre 2026 biti predivno poglavlje ne samo u sportu, već i u kulturnoj razmjerni.

“Ne radi se samo o nadmetanju, već i o istinskom i dubokom prijateljstvu među narodima”, kazao je Foti.

Ferarese je rekao da će to biti najvažniji događaj u istoriji juga Italije.

“Nikada do sada nije uloženo 350 miliona EUR u ovakav događaj i dužni smo da radimo sa velikom snagom i odlučnošću”, rekao je Ferares.

Izvršni direktor ANSA-e i predsjednik AMAN-a, Stefano De Alesandri kazao je da AMAN alijansa okuplja okuplja 21 agenciju iz zemalja u regionu i da joj je cilj promocija dijaloga i saradnje između tih zemalja.

Kako je istakao, AMAN alijansa dijeli vrijednosti sa Mediteranskim igrama.

“Vrijednosti koje dijelimo odnose se na saradnju i dijalog među zemljama, a posebno u pogledu onoga što nas spaja, a ne onoga što nas dijeli”, kazao je Alesandri.

