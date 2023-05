Medicinske sestre i tehničari temelj svakog zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari temelj su zdravstvenog sistema, i njegova čvrsta i neizostavna karika, kazali su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Medicinski direktor KCCG-a Zoran Terzić kazao je povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, da su ti zaposleni neizostavni dio svakog zdravstvenog sistemao i da bez doktora i bez njih, liječenje i zbrinjavanje pacijenata ne bi bilo moguće.

“Iako se svakodnevno srijećemo i sarađujemo u iscrpljujućoj borbi za zdravlje i život naših pacijenata, iskreno se radujem što imam privilegiju da vam i na ovaj način, skromnom svečanošću, ukažem pažnju i zasluženo poštovanje”, rekao je Terzić, saopšteno je iz KCCG-a.

On je istakao da medicinske sestre i tehničari svakodnevno unapređuju zdravlje, sprečavaju bolesti, liječe i rehabilituju pacijenate.

“Posmatrate i procjenjujete tjelesno i psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata i tako prepoznajete potrebe za njegom i osiguravate važne podatke nama ljekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti”, kazao je Terzić.

On je istakao da mu je posebno drago što je država konačno prepoznala značaj zdravstvenih radnika i poboljšala njihov materijalni status.

“Vi ste naši prvi i najvažniji saradnici u svakodnevnom radu u svakom zdravstvenom sistemu”, kazao je Terzić.

On je naveo da medicinske sestre i tehničari rade izuzetno zahtjevan i iscrpljujući posao, nerijetko nauštrb sebe i svoje porodice.

“Mnogo je neprespavanih noći, stresnih situacija. Odabirom ovog, najuzvišenijeg poziva, vi ste se opredijelili na besane noći, na rad bez ograničenja, i na srećne, a i na tužne trenutke. Za taj poziv su spremni samo odabrani”, zaključio je Terzić.

Glavna sestra KCCG Ivana Popović kazala je da medicinske sestre i tehničari čine temelj svakog zdravstvenog sistema, njegovi čvrstu i neizostavnu kariku.

“Bez nas i našeg profesionalnog rada nema uspješnog liječenja i izlječenja pacijenata. Mi smo odabrali najljepšu i najplemenitiju profesiju, jer u našem radu najbolje dolaze do izražaja sve vrijednosti u koje i sama vjerujem – etika, empatija, profesionalnost i ljubaznost”, navela je Popović.

Ona je rekla da ni u jednoj profesiji kao u toj ne dolazi do izražaja briga, prema najčešće nemoćnima.

Kako je Popović dodala, samim tim, zdravstvenim radnicima pripada posebna društvena odgovornost.

“Od našeg rada zavisi budućnost svakog društva, jer bez zdrave nacije nema napredne i prosperitene države’’, istakla je Popović.

Ona je rekla da zajedničkim naporima treba uraditi sve kako bi se taj poziv afirmisao.

“Mlađim naraštajima je potrebno da usadimo volju, a onda i da im ponudimo adekvatno obrazovanje i društveni status, kakav i treba da prati našu profesiju”, zaključila je Popović.

