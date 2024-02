Mašković: Raspuštanje podgoričkog PES-a uvod u političku krizu

Podgorica, (MINA) – Raspuštanje podgoričkog odbora Pokreta Evropa sad (PES) uvod je u političku krizu u Glavnom gradu, ocijenile su Socijaldemokrate (SD), navodeći da su vanredni lokalni izbori jedino rješenje.

Na sjednici Izvršnog odbora PES-a, zbog kršenja statuta, raspušten je podgorički odbor te partije.

Šef odborničkog kluba SD-a i Liberalne partije u Skupštini Glavnog grada, Miloš Mašković, smatra da je to očekivano s obzirom na raskol PES-a na državnom nivou.

On je kazao da je, uzimajući u obzir formalni raskol između predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića, bilo potpuno očekivano da će se isto dogoditi i sa podgoričkim odborom PES-a.

Prema riječima Maškovića, podgorički odbor PES-a je od samog osnivanja funkcionsiao u duhu podjela između dvojice lidera te partije.

„Ovo je sada i formalan uvod u političku krizu u Glavnom gradu, u kojem se već sada ne zna ko pije, a ko plaća, a koja je jedino može razriješiti raspisivanjem vanrednih lokalnih izbora”, ocijenio je Mašković.

On je rekao da vjeruje da će dinamiku razvoja političke krize u Glavnom gradu diktirati dešavanja na državnom nivou.

„Vjerujem da će dinamika te krize oslikavati ono što se događa na državnom nivou. Isto tako vjerujem da će Demokratski front pokušati da iskoristi trenutak i bolje se pozicionira u strukturama vlasti, ukoliko ona opstane”, kazao je Mašković.

