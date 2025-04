Markoviću i Novoviću zahvalnica FBI-a

Podgorica, (MINA) – Američki Federalni istražni biro (FBI) dodijelio je vrhovnom državnom tužiocu (VDT) Miloradu Markoviću i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću zahvalnicu za izuzetnu posvećenost globalnom partnerstvu.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, zahvalnicu direktora FBI-a, Kaša Patela, uručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

U zahvalnici se navodi da je međunarodna saradnja u sprovođenju zakona ključna za bezbjednost i sigurnost nacija.

„Svi mi u FBI-ju smo zahvalni za vašu postojanu podršku. Čestitamo na odlično obavljenom poslu“, dodaje se u zahvalnici.

