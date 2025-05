Marković: Ustavni sud dao povoda da se Kovačević podsmijava javnosti

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud je, odlučujući o inicijativi o ustavnosti uvođenja krsne slave Nikšića, odluku donio zbog povrede propisane procedure, a ne zbog diskriminacije i kršenja Ustava Crne Gore, rekla je predsjednica Crnogorskog i građanskog pokreta Jelena Marković.

Ona smatra da je Ustavni sud time dao povoda da se predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević podsmijava javnosti.

Marković je rekla da je pitanje zašto se Ustavni sud pozvao na inicijativu Centra za demokratsku tranziciju (CDT), a ne na njenu koja je prva podnešena.

„Jer u njihovoj inicijativi se upravo postavlja pitanje formalno-pravne procedure za koju se Ustavni sud uhvatio“, navela je Marković.

Ona je navela da je CDT trebalo da podrži njenu inicijativu koja je, kako je dodala, suštinska i ne ostavlja dilemu.

„Kada bih bila sumnjičava mogla bih postaviti pitanje, da li je to slučajno ili ne? Ali hoću da vjerujem da CDT nije imao zadnju namjeru. Svakako mnoga pitanja se otvaraju, ali samo skrećem pažnju“, rekla je Marković.

Ona je upitala Ustavni sud zašto je njenu inicijativu izbjegao, koja je prva podnijeta, i razmatrao drugu, CDT-ovu koja je kasnije podnešena.

„Reći ću da je Ustavni sud ovom odlukom, dao povoda da se Kovačević podsmijava javnosti i kreće u usaglašavanje odluke sa uputstvima Ustavnog suda“, ocijenila je Marković.

Prema njenim riječima, suština je nebitna za Ustavni sud.

„Zato su izabrali ovu drugu, a ne prvu, moju, inicijativu, pa zašto bi bila i za Kovačevića“, rekla je Marković.

Ona je kazala da se CDT bavio samo formom „i tu smo gdje smo“.

„Na početku. Marko u klin, mi u ploču. Marko ignoriše odluku Ustavnog suda, pa ma kakva ona bila i najavljuje sa sveštenikom Srpske pravoslavne crkve da će se proslavljati slava grada, znači ne poštuje odluku Ustavnog suda“, rekla je Marković.

Ona je rekla da Kovačević ignoriše institucije kao što je Agencija za sprečavanje korupcije koja ga je upozorila da je on u konfliktu interesa.

„A on javno odbija, u kontinuitetu ne poštuje odluke naših institucija“, navela je Marković.

Prema njenim riječima, to što je uradio Ustavni sud „nema nigdje u svijetu“.

„Jer je donio odluku zbog povrede propisane procedure, a ne zbog diskriminacije i kršenje Ustava Crne Gore, jer je njime propisano da je Crna Gora sekularna država i da se u gradu diskriminišu oni građani koji ispovijedaju drugu vjeru ili su ateisti“, kazala je Marković.

Ona je podsjetila da je Ustavni sud donio odluku 2005. godine da se o jednoj istoj stvari ne može odlučivati različito, već se poziva na već donesenu odluku o istoj stvari.

„Na šta sam ja ukazivala i dva puta tražila da se odluka odmah donese“, rekla je Marković.

Ona ja kazala da je njena inicijativa profesionalno odrađena da nije ostavljala prostora za bilo kakvo drugo tumačenje.

„Osim da se donese ista odluka kao iz 2005. godine u kojoj se kaže da je „slava grada“ suprotna Ustavu jer je Crna Gora sekularna država“, rekla je Marković.

