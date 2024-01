Marković stupio na dužnost vrhovnog državnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Novi vrhovni državni tužilac (VDT) Milorad Marković stupio je danas na tu dužnost, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Navodi se da je primopredaja dužnosti između Markovića i dosadašnje vršiteljke dužnosti VDT-a Tatjane Begović obavljena u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, čime je Marković i zvanično preuzeo funkciju.

Marković je, nakon preuzimanja dužnosti, poručio da ih u narednom periodu očekuju veliki rad, zalaganje i uspostavljanje jasno definisanih pravila i procedura na svim nivoima.

“Očekuju nas i reforme koje će doprinijeti da Državno tužilaštvo bude prepoznato po dosljednoj primjeni zakonskih propisa i kao garant bezbjednosti svih građana i građanki Crne Gore”, rekao je Marković.

On je za VDT-a izabran na sjednici Skupštine održanoj u subotu, glasovima 61 poslanika.

