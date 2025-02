Marković podnijela ostavku na funkcije u LP

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Liberalne partije (LP) Jelena Marković i 11 članova nikšićkog Opštinskog odbora (OO) istupili su iz te stranke.

Marković je na konferenciji za novinare navela da su njoj, kao izabranom nosiocu liste LP na lokalnim izborima, i određenim članovima OO te stranke prekršena osnovna ljudska prava.

Ona je kazala da neće biti nosilac liste LP na izborima u Nikšiću koji su zakazani za 13. april.

Marković je rekla da je moralno pristupala funkciji i partijskom djelovanju i, u poslednje četiri godine, bila pristuna na svakom mjestu gdje se branilo bilo koje ljudsko pravo pojedinca, Ustav, zakon i suverenitet države Crne Gore.

“Zbog svega toga dugujemo da građanima Nikšića prije svega, a onda i cijele Crne Gore predočimo da zbog dosljednosti u političkom djelovanju mi nećemo biti oni koji će na Nikšićkim izborima nastupiti kao predstavnici LP“, kazala je Marković.

Ona je istakla da će u skladu sa međusobnim dogovorom, na lokalnim izborima sigurno nastupiti.

Marković je pojasnila da je rukovodstvo LP ignorisalo sve njihove napore i pruženu šansu za kompromis unutar partijskih struktura, čime su, kako je dodala, uzdrmani odnosi među članicama Evropskog Saveza i zbog čega nije došlo do saradnje i dogovora oko nastupa na lokalnim izborima u Nikšiću.

„Suprotstavila sam se svim grubim kršenjima mojih prava kao žene, jedine u rukovodstvu partije koju su muške kolege ugrozile, o čemu sam obavijestila predstavništva svih međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i sve liberalne partije u svijetu“, navela je Marković.

Ona je kazala da je podnijela krivičnu prijavu i da će se zloupotrebama i ugrožavanjem njenih i prava drugih članiva OO baviti nadležni organi.

Marković je istakla da je prijavu, zajedno sa njom, nadležnom tužilaštvu podnijelo još 11 članova nikšićkog odbora LP, koji takođe više nijesu članovi te stranke.

