Marković: Ministarstvo i VCG aktivni u jačanju sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Razvijeni i složeni sistemi za neovlašćeni pristup podacima, za industrijsku i drugu vrstu špijunaže, prijetnja je kojoj se treba oduprijeti na organizovan i sistemski način, kazao je državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Marko Marković.

On je govorio na Drugoj međunarodnoj konferenciji crnogorskih menadžera bezbjednosti „Bezbjednost bez kompromisa“ koju danas i sjutra u Budvi organizuje Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbjednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA).

Marković je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, kazao da je Vlada prepoznala značaj unapređenja sajber bezbijednosti, te da je u Crnoj Goroj, uz podršku partnera iz Francuske i Slovenije, prošle godine otvoren prvi Regionalni centar za sajber kapacitete na Balkanu (WB3C).

„Otvaranje ovakvog centra značajno je podiglo ugled Crne Gore u međunarodnom okruženju i igraće ključnu ulogu u očuvanju našeg digitalnog okruženja, zaštiti naših građana i podsticanju kulture sajber bezbjednosti koju će koristiiti i generacije koje dolaze”, kazao je Marković.

On je dodao da Ministarstvo odbrane konstantno ulaže u umrežavanja sa partnerskim zemljama, u cilju specifičnih edukacija, obrazovanja i obuke kadeta i oficira na uglednim inostranim vojnim akademijama.

Marković je kazao da će se nastaviti sa ovakvom praksom, zbog čega se ohrabruju mladi ljudi da razmisle o angažovanju u Vojsci Crne Gore, budući da je ključni problem sa kojim se srijeću upravo manjak stručnjaka.

On je naglasio da se u Ministarstvu odbrane aktivno radi na promociji vojnog poziva, te da je nedavno pokrenut i novi sajt budivojnik.me u cilju bolje komunikacije sa mlađom populacijom i njenog uvida u rad Ministarstva odbrane i VCG.

Marković je zaključio da su od neprocjenjivog značaja svaka inicijativa i rad na unaprjeđenju kolektivne edukacije kako bi kroz kvalitetno organizovane i ojačane IT kapacitete, zajednički doprinijeli stabilnijem i pouzdanijem informacionom društvu.

