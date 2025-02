Marković: Iza svakog nasilja stoje nemoć i kukavičluk

Podgorica, (MINA) – Pojedini poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) danas su kolege iz Pokreta Evropa sad (PES) udarali ramenom, provocirajući ih da fizički reaguju, kazala je poslanica PES-a Branka Marković, navodeći da iza svakog nasilja stoje nemoć i kukavičluk.

Ona je kazala da su poslanici DPS-a i SD-a, koristeći verbalno i fizičko nasilje, blokirali i opkolili šefa Kluba poslanika PES-a, Vasilija Čarapića, onemogućavajući mu da prođe do kancelarije kluba.

Tom prilikom su mu, kako je navela Marković, upućivali najgrublje uvrede i prijetnje, pokušavajući da izazovu bijes i reakciju Kluba poslanika PES-a.

“Prilikom prolaska kroz hodnik su bukvalno svakog poslanika i poslanicu PES-a namjerno udarali ramenom, provocirajući nas da reagujemo fizički i tako uđemo u sukob sa tom grupom nasilnika”, dodala je Marković.

Ona je kazala da iza svakog nasilja stoje nemoć i kukavičluk.

“A ja bih dodala i strah od jedne ustanove u Bjelopavlićkoj ravnici, koja je već prebukirana njihovim funkcionerima”, rekla je Marković.

