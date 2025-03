Mandić: Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine narednih sedmica u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Nova vlast u Crnoj Gori odlučno se uhvatila u koštac sa organizovanim kriminalom, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dodajući da očekuje da će nacrt predloga zakona o oduzimanju imovine stečene nezakonitim putem biti u parlamentu tokom narednih sedmica.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, Mandić je to rekao na sastanku sa predsjednikom Donjeg doma britanskog parlamenta Lindzi Hojlom, u Strazburu.

Mandić je zahvalio za pomoć britanskih carinskih službi, koja je bila ključna za presijecanje krijumčarenja cigareta u Crnoj Gori.

„Nova vlast u Crnoj Gori odlučno se uhvatila u koštac sa organizovanim kriminalom”, poručio je Mandić.

On je podsjetio da su, od promjene vlasti 2020. godine, uhapšeni i procesuirani predsjednica Vrhovnog suda, glavni specijalni tužilac, dvojica direktora policije, predsjednik Privrednog suda kao i nekoliko bivših ministara.

“Riječ je upravo o ljudima koji su predstavljali prvu liniju borbe protiv organizovanog kriminala, a vidimo da oni svoj posao nisu radili na zakonit i profesionalan nacin“, naveo je Mandić.

On je istakao da su ključni dokazi za ta hapšenja dominantno proizašla iz razotkrivanja kriptovanih komunikacija od inostranih službi bezbjednosti i da nijesu bili rezultat rada crnogorskih organa bezbjednosti, koje su, kako je naveo, u proteklih trideset godina bile teško kontaminirane uticajem organizovanog kriminala.

“Ono što bi mogli u ovom vremenu da uradimo to je da nastavimo reformu našeg pravosuđa i službi bezbjednosti”, kazao je Mandić.

On je dodao da planiraju da u parlamentu usvoje Zakon o oduzimanju imovine stečene nezakonitim putem, kako bi “uništili organizovani kriminal”.

Mandić je dodao da očekuje da će već u narednim sedmicama imati nacrt tog predloga zakona.

Kako se navodi u saopštenju, Hojl je ocijenio važnom saradnju dvije države, posebno u oblasti bezbjednosti.

„Važno je da radimo zajedno jer samo tako možemo spriječiti organizovani kriminal koji predstavlja opasnost za sve nas”, rekao je Hojl.

On je istakao da je posebno pratio i bio zainteresovan za način na koji su uspjeli da procesuiraju bivše nosioce sudske i tužilačke vlasti u Crnoj Gori.

“Demokratija je ranjiva i moramo je štititi od svih negativnih uticaja, naročito od organizovanog kriminala“, rekao je Hojl.

On je zaključio da kriminal postoji na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i da treba formirati širok front protiv te pošasti modernog društva.

U saopštenju se navodi da je Hojl prihvatio poziv predsjednika Mandića da uskoro posjeti Skupštinu Crne Gore.

