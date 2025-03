Mandić zakazao sjednicu Kolegijuma

Podgrorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić zakazao je, uoči Premijerskog sata, sjednicu Kolegijuma predsjednika Skupštine.

On je na početku sjednice parlamenta, na čijem dnevnom redu je Premijerski sat i poslanička pitanja, kazao da su jutros, kao parlamentarna većina, razgovarali oko primjene Poslovnika Skupštine i uspjeli da uoče neke stvari na koje im je ukazivala opozicija.

„Zakazujem kratki kolegijum, koji će trajati ne duže od 15 minuta“, naveo je Mandić.

Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.

Poslanici kojima su bile izrečene mjere udaljenja nijesu mogli da postave poslanička pitanja.

