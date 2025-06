Mandić: Veze naroda Crne Gore i Rusije utemeljene na zajedničkoj prošlosti

Podgorica, (MINA) – Narode Crne Gore i Rusije povezuju veze koje su utemeljene na zajedničkoj prošlosti i duhovnoj bliskosti, kazao je predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je, na poziv ambasadora Rusije u Crnoj Gori Aleksandra Lukašika, prisustvovao svečanom prijemu povodom Dana Rusije.

“Ovaj susret je prilika da se još jednom podsjetimo istorijskih veza koje povezuju narode Crne Gore i Rusije — veza koje su utemeljene na zajedničkoj prošlosti i duhovnoj bliskosti”, kazao je Mandić.

Kako je dodao, narod Crne Gore nikada neće zaboraviti da jedan od velikih Mitropolita i gospodara Crne Gore Vladika Vasilije Petrović Njegoš počiva u Petrogradu, “sa svim počastima koje mu je odala nekadašnja carska Rusija”.

Mandić je kazao da je Lukašiku uručio simboličan poklon — kristalnu repliku Njegoševe zavjetne kapele na Lovćenu.

On je Lukašiku poklonio i posebno izdanje monografije „Magična Crna Gora – očima stranaca“, koje svjedoči o ljepotama i duhu naše zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS