Mandić: Uloga Italije veoma važna u procesu pristupanja

Podgorica, (MINA) – Uloga Italije, kao strateški važnog spoljnopolitičkog partnera Crne Gore, od naročitog je značaja u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je u Budimpešti razgovarao sa predsjednikom Predstavničkom doma Italije, Lorencom Fontanom.

„Uz ocjenu da dvije zemlje baštine prijateljske i sadržajne odnose, Mandić je izrazio opredjeljenje da u narednom periodu dođe do produbljivanja saradnje i intenziviranja političkog dijaloga“, kaže se u saopštenju.

Mandić je zahvalio Fontani na kontinuiranoj podršci Italije u procesu evropske integracije.

„Uz naglasak da je uloga Italije, kao strateški važnog spoljnopolitičkog partnera Crne Gore, od naročitog značaja u procesu pristupanja“, dodaje se u saopštenju.

Fontana je, kako se navodi, istakao jasnu podršku Crnoj Gori, naglasivši da Italija može da pruži pomoć u pogledu pristupanja u EU kroz jačanje sveukupne saradnje.

„On je izrazio uvjerenje da će tokom predstojećeg mandata unaprijediti parlamentarnu saradnju na svim nivoima“, kaže se u saopštenju.

