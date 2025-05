Mandić: Sva politička aktivnost usmjerena ka članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore je da postane prva sljedeća članica Evropske unije (EU) i sva politička aktivnost usmjerena je ka tome, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je to kazao u razgovoru sa specijalnom izaslanicom predsjedavajuće OEBS-u, Terhi Hakale.

„Znate koliko nam je važan cilj da Crna Gora bude prva sledeća članica i sva naša politička aktivnost je usmjerena ka tome”, poručio je Mandić u razgovoru.

Kako je saopšteno iz Skupštine, on je naveo da mjesta za greške nema.

“Zato nam je važan stav organizacije koju predstavljate i države iz koje dolazite i vjerujemo da ćemo u njoj imati prijatelja“, kazao je Mandić.

U saopštenju se navodi da je on podsjetio na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je, kako je rekao, na snazi u posljednjih nekoliko godina.

Mandić je istakao da je to jedna od najvažnijih bitaka koje vodi Crna Gora.

„S jedne strane jačamo državni sistem, s druge strane radimo na jačanju izbornog sistema i pokušavamo da ga napravimo boljim”, kazao je Mandić.

On je dodao da se iz izbornog sistema moraju ukloniti svi nedostaci.

“Kako ne bi dolazili u situaciju da nam, kao u Šavniku, jedan saziv ima mandat sedam godina”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, od ključne pomoći mogla bi biti organizacija lokalnih izbora u jednom danu.

On je podsjetio da je u Skupštini formiran i odbor za izborno zakonodavstvo.

Hakale je rekla da Crna Gora ima snažnu podršku OEBS-a, ali i Finske, u nastojanjima da uskoro postane članica EU.

„Parlament igra veliku ulogu u procesu evropskih integracija, vaša država zauzima bitno mjesto u OEBS organizaciji”, kazala je Hakale.

Ona je poručila da Crna Gora ima njihovu podršku na evropskom putu.

“Vidimo da ste naporno radili na inkluziji svih zajednica u Crnoj Gori i u tom kontekstu želim Vam da nastavite dobru saradnju sa OEBS-om i ODIHR-om“, kazala je Hakale.

