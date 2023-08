Mandić: Spajić ne vjeruje ZBCG, ali vjeruje u iskrenost saradnika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić ne vjeruje koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG), ali vjeruje u iskrenost saradnika Demokratske partije socijalista (DPS), rekao je jedan od lidera kolaicije Andrija Mandić.

On je kazao da se ovih dana ulažu mnogi napori da se brutalno prekroji većinska volja građana.

“Zato je veoma važno da predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, razjasni situaciju vezano za mnoge teme uključujući i dodjelu mandata Spajiću”, kazao je Mandić.

kako je naveo, kao važan alat u akciji prekrajanja te volje koristi se i priča o procjeni iskrenosti koalicije ZBCG i razgovori koji se tiču davanja mandata za sastav nove vlade kod predsjednika Crne Gore.

Prema njegovim riječima, kako se sinoć čulo nakon Glavnog odbora Pokreta Evropa sad, koalicija ZBCG CG ne može u vladu zbog nedostatka iskrenosti.

“U ašu iskrenost se sumnja, a u Mehmeta Zenku, sa liste DPS, ni najmanje. Spajiću se posebno dopada iskrenost Bošnjačke stranke (BS), koja je zaista iskreno i u punom kapacitetu radila da Milo Đukanović pobijedi, a da izgubi Milatović, kao kandidat pobjednika izbora od 30. avgusta”, kazao je Mandić.

Kako je kazao, da su se pitali političari iz BS, Milatović danas ne bi bio predsjednik Crne Gore, a Spajić ne bi bio mandatar.

“Spajiću se više dopada iskrenost poraženih 30. avgusta nego iskrenost onih koji su demokratski pobijedili kriminalni režim Đukanovića. Njemu je izgleda bliža iskrenost onih koji su jurišali na Crkvu i pravoslavlje, koji su glasali iskreno da Crkva bude državna, a ne Božja, iskreno bili protiv Temeljnog ugovora i to nazivali najvećom izdajom”, rekao je Mandić.

ON je naglasio da im se sve prebaciti, ali najmanje manjak iskrenosti, zbog čega su “trpjeli, hapšeni, suđeni”.

“Nijesmo mi bezgrešni što smo iskreni, ali smo iskreni kada kažemo da je teško povjerovati da su najiskreniji protivnici bivšeg režima postali neiskreni za mandatara, a iskreni saveznici DPS- a i Mila postaju primjer iskrenosti”, rekao je Mandić.

On ocjenjuje da su iskreno postupili i u razgovoru kod predsjednika Crne Gore, ali da Spajić pokušava na sve načine da prekroji izbornu volju građana, istisne ZBCG, odnosno autentične predstavnike Srba iz vlade, a da “raširenih ruku” dočeka stranke koje su do posljednjeg dana vladavine Đukanovića bile uz njega.

“To vjerovatno nije ništa strašno za one koji su do 30. avgusta glasali DPS ili one koji nisu osjetili borbu protiv diktature, ali što se tiče ZBCG, mi cemo se protiv povratka starog rezima odlučno boriti”, poručio je Mandić.

On je pozvao Milatovića, da prekine ćutanje i radi posao za koji su ga izabrali građani Crne Gore, a među njima u velikom procentu i glasači ZBCG.

“Ne želimo, naravno, da ga učimo njegovom poslu, ali ga jos jednom javno pozivamo da iskoristi uticaj svoje funkcije i odredi se u odnosu na kršenje osnovnih političkih i ljudskih postulata”, rekao je Mandić.

