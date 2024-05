Mandić: Skupština ključne zakone usklađuje sa pravnim tekovinama EU

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore ključne zakone usklađuje sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) i međunarodnim konvencijama, kazao je šef parlamenta Andrija Mandić.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarao danas sa delegacijom kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, ODIHR.

Mandić je rekao da Skupštini izuzetno znači saradnja sa ODIHR-om.

On je kazao da je Skupština mnogo napredovala u proteklih 20 godina, i da u njenoj službi iskustvo stiče nova generacija koja može da odgovori izazovima današnjice.

Mandić je apostrofirao da je cilj oko kojeg je ujedinjena čitava zemlja pristupanje EU, i u tom kontekstu, kako se dodaje, podvukao da parlament ključne zakone usklađuje sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim konvencijama.

Mandić je zaključio da je važno da se donese zakon o Skupštini na čijem predlogu nacrta predano radi pravni tim kabineta.

On je dodao i da se taj zakon mora usvojiti zajedno sa zakonom o Vladi kako ta dva ključna pravna akta ne bi bila u koliziji.

Kada su u pitanju preliminarne preporuke koje je dao ekspertski tim ODIHR-a, Mandić je, kako se navodi, rekao da će na sljedećem kolegijumu otvoriti temu implementacije tih preporuka.

Članovi delegacije ekspertskog tima ODIHR-a rekli su da je sastanak jasan znak Mandićeve posvećenosti reformama.

Iz Skupštine su kazali da je ekspertski tim ODIHR-a istakao da je postojeći pravni okvir izuzetno dobar, ali da uvijek postoji prostor za poboljšanje i u tom kontekstu iznijeli preliminarno mišljenje o njemu.

Oni su, kako se dodaje, zaključili da je ODIHR spreman za nastavak saradnje sa Mandićem, Skupštinom i ostalim institucijama u Crnoj Gori.

