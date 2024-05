Mandić: Sjednicu sam otkazao zbog nepoštovanja dogovora sa Кolegijuma

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je današnju sjednicu parlamenta otkazao zbog nepoštovanja dogovora sa sjednice Кolegijuma predsjednika Skupštine.

„Zahvaljujem se svim kolegama koje su poštovale postignuti dogovor i izvinjavam se predstavnicima Vlade koji su juče i danas bili veoma uredni u vlastitim obavezama u Skupštini“, naveo je Mandić na platformi X.

On je kazao da nijednom poslaniku nije odobrio odlazak na službeno putovanje tokom narednih sedmica.

„Poslanici Skupštine Crne Gore, kao i ja koji sam na njenom čelu, nemamo važniji zadatak od ispunjavanja onih ciljeva koji su odredili građani naše zemlje“, naveo je Mandić.

