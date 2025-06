Mandić sa Šarecom: Do kraja godine očekujemo zatvaranje sedam poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora očekuje da do kraja godine zatvori sedam poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On se sastao danas u Ljubljani sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marjanom Šarecom.

“Tokom izuzetnog poslepodneva, u društvu dragih prijatelja, razmijenili smo mišljenja o napretku naše države na evropskom putu i značajnoj ulozi koju Skupština ima u tom procesu”, napisao je Mandić na mreži X.

Kako je kazao, posebno su istakli dobru dinamiku rada koju crnogorski parlament ima u prethodnih par mjeseci.

“Naglasili smo da do kraja godine očekujemo zatvaranje sedam pregovaračkih poglavlja, što će biti istorijski iskorak Crne Gore”, naveo je Mandić.

On je rekao da su potpredsjednik Vlade Budimir Aleksić, ministar prostornog planiranja, urbanicma i državne imovine Slaven Radunović i poslanik Dejan Đurović naglasili da su Vlada i parlamentarna većina u potpunosti fokusirani na punopravno članstvo u EU, uz predan rad na poboljšanju životnog standarda svih građana kroz velike infrastrukturne projekte poput Veljeg Brda, nove dionice autoputa i brojnih drugih.

“Zajedno radimo za budućnost Crne Gore”, zaključio je Mandić.

