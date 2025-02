Mandić sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Monaka

Podgorica, (MINA) – Sporazum, koji će biti potpisan između parlamenata Crne Gore i Monaka, biće najveći uspjeh koji su dvije države do sada postigle u bilateralnoj saradnji, kazao je predsjednik crnogorske Skupštine Andrija Mandić.

On je danas primio predsjednika Nacionalnog savjeta Monaka Tomasa Breza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz crnogorskog parlamenta, Mandić i Brezo su razgovarali o odnosima Crne Gore i Monaka.

U razgovoru je istaknuto da Crna Gora i Monako, kao male države, dijele brojne zajedničke vrijednosti i da ujedinjene sa ostalim malim evropskim države čuvaju svoje interese.

„Mandić je saopštio da će sporazum koji u narednom periodu treba da bude potpisan između dva parlamenta predstavljati najveći uspjeh koji su naše dvije zemlje do sada postigle u bilateralnoj saradnji“, navodi se u saopštenju.

On je dodao da bi volio da i ostale male države Evrope postignu takve sporazume.

„Veoma je važno da nastavimo objedinjavanje malih zemalja u Evropi, jer jedino tako možemo pronaći naše mjesto među velikim silama“, rekao je Mandić.

On je zahvalio na podršci koju je delegacija Monaka pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana najavila kada je u pitanju izbor Dejana Đurovića za potpredsjednika te interparlamentarne skupštine.

Mandić je naveo da će se Crna Gora potruditi da ovaj gest uzvrati snažnom podrškom kandidatura koje Monako ističe u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Brezo je rekao da postoji prostor za jačanje saradnje Crne Gore i Monaka na brojnim nivoima, a posebno u oblasti ekonomije i obrazovanja.

