Mandić: Rekonstrukcija Vlade nekoliko mjeseci nakon Nove godine

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija Vlade uslijediće nekoliko mjeseci nakon Nove godine a ministarstva koja treba da dobije koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) veoma su precizno određena, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

“Imamo potpisan sporazum i čvrst dogovor. Za nekolika mjeseca nakon Nove godine trebalo bi da uslijedi rekonstrukcija Vlade”, rekao je Mandić Tanjugu.

On je kazao da su vrlo precizno određena minisitarstva koja treba da dobije ZBCG.

“Očekujem da će naši ministri, kada preuzmu dužnost, nastaviti da rade posao koji mi radimo već godinama, ali ne kao opozicija nego kao vlast, da obezbijedimo potpunu stabilnost u Crnoj Gori a potom da izgradimo odnose sa Srbijom kakve zaslužuju obije države”, kazao je Mandić.

On je naveo da treba da završe auto-put prema Beogradu, da rekonstruišu prugu kao i da žele da se umreže sa Srbijom ekonomski.

Komentarišući potencijalne izmjene Zakona o državljanstvu, Mandić je rekao da je neophodno da Crna Gora nema tako restriktivne odluke kako je uspostavljeno Ustavom i zakonima koji su iz njega proistekli.

“Procjenjujem da u parlamentarnoj većini postoji dobro raspoloženje, a ne sumnjam da ono postoji i u nekim opozicionim strankama koje dolaze iz manjinskih naroda, ne samo za izglasavanje zakona nego i za dopunu Ustava, kojom bi se obezbijedilo sve što je potrebno za tu veoma brojnu populaciju” kazao je Mandić.

On je naveo i da, ukoliko se popisom uspostavi da najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom, onda će to predstavljati obavezu za predstavnike naroda “da to zapišu i u zakone i u Ustav”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS