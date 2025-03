Mandić: Pronaći ću način da održavanje sjednice ne bude na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio je da će pronaći način da održavanje prve redovne sjednice proljećnog zasijedanja ne bude na Cetinju.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković u pismu je pozvao Mandića da vođenje sjednice Skupštine prepusti nekom od pet potpredsjednika.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, zahvalio Đuraškoviću na pismu kojim ga je podsjetio na okolnosti u vezi zaključaka koji su donešeni na sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje.

»Drago mi je što ste svjesni rizičnosti posljedica sadržine zaključaka koje su donešene na pomenutoj sjednici i što ste me dobronamjerno obavijestili kako bi se te posljedice mogle blagovremeno izbjeći«, naveo je Mandić.

On je rekao da rizik koji nastaje iz tih zaključaka prvenstevno proizilazi iz činjenice što se prilikom njihovog usvajanja u potpunosti zanemarilo da je Crna Gora slobodna zemlja i jedinstvena teritorija.

»I da se apsolutno ignorisala nemogućnost da se bilo kom građaninu Crne Gore, suprotno Ustavu i zakonu, ograniči sloboda kretanja i dužnost obavljanja radnih obaveza«, kazao je Mandić.

To je, prema njegovim riječima, tema kojom bi trebalo da se pozabavi tužilaštvo i utvrdi ko može sebi da da za pravo da ograničava slobodu kretanja bilo kom građaninu Crne Gore.

»To pravo je zagarantovano Ustavom«, dodao je Mandić.

On je kazao da će sa stavovima Đuraškovića upoznati kolege potpredsjednike.

»Kako bi u već započetom planiranju prve sjednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini na Cetinju uzeli u razmatranje i okolnost o kojoj ste me obavijestili«, dodao je Mandić.

On je rekao da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se, poštujući Ustav, zakone Crne Gore pronašlo najcjelishodnije rješenje.

»Kojim bi se spriječile sve negativne i bezbjednosne opasnosti i posljedice zaključaka koji su donešeni u Skupštini Prijestonice, a koje ste, koliko sam razumio, željeli da najavite putem Vašeg pisma«, kazao je Mandić.

On je podsjetio Đuraškovića da su zakoni Crne Gore iznad svih.

»I da njima ostajem do kraja privržen, kao što ovim pismom želim da još jednom napomenem svoju duboku naklonjenost i poštovanje prema građanima i ukupnoj simbolici prijestonog grada u istoriji naše države i naroda«, dodao je Mandić.

On je kazao da je Cetinje prošlo i prolazi kroz tešku patnju i bol zbog tragedija i ubistava koje su ga zadesile u posljednjih nekoliko godina, u kojima su i žrtve i počinioci bili njegovi stanovnici i građani.

Prema riječima Mandića, taj bol i suze Cetinja ranili su čitavu Crnu Goru.

»Cijeneći tešku situaciju za koju dio odgovornosti imaju i lokalne političke strukture, pronaći ću rješenje za održavanje sjednice kojim ćemo izbjeći da redovno (proljećnje) zasijedanje otpočne u našoj Prijestonici«, kazao je Mandić.

On je dodao da je Cetinju danas, kao i čitavoj Crnoj Gori, potreban mir, stabilnost, razumijevanje i poštovanje zakona.

»I svi smo dužni da tome damo doprinos«, zaključio je Mandić

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS