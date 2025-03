Mandić položio vijence u kasarnama Danilovgrad i Masline

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić položio je vijence u kasarnama Danilovgrad i Masline, povodom 26 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Iz Skupštine je saopšteno da je Mandić vijenac u kasarni Danilovgrad posvetio prvoj žrtvi NATO bombardovanja, vojniku Saši Stajiću.

“Kao i svim junacima koji su položili svoje živote u odbrani naše zajedničke otadžbine ističući da se sa pijetetom sjećamo svih nevinih civilnih žrtava”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Mandić, prilikom polaganja vijenca u kasarni Masline, rekao da ga posvećuje “junacima naše zemlje”.

“Sa ponosom se sjećamo hrabrih ljudi koji su vođeni najčistijim osjećanjima patriotizma i ljubavi prema rodnoj grudi, stali u odbranu zajedničke države i njoj dali sve, uključujući i vlastiti život”, istakao je Mandić.

Vijence je, zajedno sa Mandićem, položio i potpredsjednik Vlade Milun Zogović.

