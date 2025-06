Mandić: Partnerstvo sa SAD šansa za jaku, stabilnu i ponosnu Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Strateško partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u vrijeme rastućih globalnih tenzija i redefinisanja međunarodnih savezništava, dobija poseban značaj kao valjan realpolitički potez za obje strane, ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je u tekstu koji je objavio američki konzervativni medij The National Interest, naveo da Crna Gora nije na vrhu prioriteta američke inostrane politike i da mu je cilj da ukaže da u saradnji s Crnom Gorom leži jednostavan i siguran spoljnopolitički potez.

“U vremenu geopolitičke recesije, odnosno u vremenu rastućih globalnih tenzija i redefinisanja međunarodnih savezništava, strateško partnerstvo između SAD i Crne Gore dobija poseban značaj kao valjan realpolitički potez za obje strane”, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, iako mala po teritoriji i broju stanovnika, zauzima ključnu poziciju na Zapadnom Balkanu.

“S jasnim reformskim kursom ka članstvu u Evropskoj uniji (EU) i istorijskim vezama sa SAD, Crna Gora se izdvaja kao pouzdan partner koji dijeli vrijednosti demokratije, slobodnog tržišta, nacionalnog suvereniteta i sigurnosne saradnje”, rekao je Mandić.

Kako je naveo, u skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima koje je nagovijestio predsjednik SAD-a Donald Tramp, uključujući snažniji fokus na bilateralna partnerstva i interesno utemeljenu diplomatiju, Crna Gora ima ambiciju i realnu šansu da ojača savezništvo u godinama koje dolaze.

“Tu posebno želim da istaknem da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja kolektivnog sistema odbrane koja se kreće ka cilju da izdvaja 5 odsto svog budžeta za finansiranje svoje vojske”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je ove godine taj procenat podigla na tri odsto, s dosadašnjih dva.

“Crna Gora je privržena unapređenju ekonomske saradnje u ključnim infrastrukturnim i razvojnim projektima s partnerima širom svijeta. Smatramo da je očuvanje i jačanje partnerstava u zajedničkim projektima neophodno za ekonomski razvoj”, naveo je Mandić.

Prema nejgovim riječima, izgledno skoro članstvo u EU omogućiće Crnoj Gori da postane dio najvećeg svjetskog tržišta.

“Međutim, to ne znači da Crna Gora odustaje od razvijanja partnerskih odnosa s drugim državama – naprotiv”, rekao je Mandić.

Kako je pojasnio, nedavni sporazum o kapitalnoj turističkoj investiciji Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u primorskom, ali i drugim dijelovima Crne Gore, koji je ratifikovala Skupština Crne Gore, primjer je kako je Crna Gora svjesna potrebe za izgradnjom stabilnih ekonomsko-političkih veza s ključnim akterima.

“U ovakvom odgovornom pristupu Skupštine, kao i drugih organa vlasti u Crnoj Gori, leži veliki potencijal i za SAD – kao državu koja bi mogla postati ključni partner za slične projekte u budućnosti”, naveo je Mandić.

On je istakao da Tramp uživa veliku popularnost u Crnoj Gori i da je stav većine građana prema saradnji sa SAD pozitivan.

“Crnogorska obala i planinski masivi pružaju veliku priliku za turističke investicije iz SAD, a ogromna snaga vodenih tokova i rudna bogatstva nude mogućnosti za zajedničke projekte u sektoru energetike”, kazao je Mandić.

Kako je naveo, energetsko strateško partnerstvo koje su SAD prošle godine potpisale sa Srbijom trebalo bi koristiti i kao model za povezivanje u tom sektoru s Crnom Gorom.

“Relativno izbalansirana trgovinska razmjena između dvije zemlje dokaz je da Crna Gora nije od onih koji crpe više iz SAD nego što joj zauzvrat daju i da teži fer partnerskim odnosima, što je dobar temelj za dalji razvoj saradnje”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, ta razmjena mora biti višestruko uvećana na korist obje strane.

Mandić je poručio i da održive, dugoročne ekonomske saradnje nema bez stabilnog geopolitičkog konteksta, dodajući da je Crna Gora u tom domenu veoma pogodan partner za SAD.

“U Crnoj Gori nema geopolitičkih rizika i njeno strateško opredjeljenje je veoma jasno i nedvosmisleno, iako paralelno nastoji razvijati veze i s akterima izvan civilizacijskog kruga kojem pripada”, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, pozicioniranje SAD kao važnog ekonomskog partnera dodatno bi učvrstilo postojeće geopolitičke putanje Crne Gore.

Ističući da je za dugoročno ekonomsko i investiciono strateško partnerstvo neophodna vladavina prava i striktno poštovanje zakona, Mandić je podsjetio da su građani Crne Gore 2020. godine na izborima smijenili režim “koji se gotovo tri decenije u velikoj mjeri oslanjao na korupciju i autoritarne, nedemokratske prakse”.

“Od tada, Crna Gora napreduje u reformama velikom brzinom. Najbolji pokazatelj za to je činjenica da joj je jasno predočena perspektiva članstva u EU u narednim godinama, nakon dugog zastoja u “čekaonici za ulazak” tokom vlasti Mila Đukanovića, ovdašnjeg autokrate, koji je upravljao ovom prelijepom zemljom pune tri decenije čvrstom rukom”, naveo je Mandić.

On je dodao da, u eri recesije odgovornog liderstva, demokratska vlast Crne Gore može biti pouzdan partner američkim institucijama.

“Posebno je važno u ovom domenu produbiti saradnju Skupštine Crne Gore i Kongresa SAD na institucionalnom nivou”, naglasio je Mandić.

On je ukazao i na istorijsku i kulturološku bliskost dvije države koja, kako je naveo, predstavlja dobru osnovu za izgradnju čvrstog partnerstva.

“Crna Gora je, bilo kao samostalna kraljevina ili kao dio Jugoslavije, bila na pravoj strani u oba svjetska rata – rame uz rame sa SAD”, rekao je Mandić.

Manduć je poručio i da budućnost leži u pomirenju i stabilnosti.

“Iako su ožiljci iz ratova devedesetih i dalje prisutni i ne možemo ih lako zaboraviti, svjesni smo da su obrasci bliske saradnje istorijski mnogo duži od jedne decenije turbulentnih odnosa krajem 20. vijeka i da budućnost leži u pomirenju i stabilnosti”, naveo je Mandić.

On je podsjetio da su mnogi važni Amerikanci porijeklom iz Crne Gore, kao i da obrasce bliskosti pojačava i značaj koji religija ima u oba društva.

“Kao i SAD, i Crna Gora je temeljno posvećena očuvanju vjerskih sloboda, koje je prethodni režim Mila Đukanovića pokušao da ugrozi”, naveo je Mandić.

On je naglasio i da je Crna Gora vjerski i nacionalno heterogena država, ali da Skupština uspjeva pronaći zajednički interes svih njenih građana i dobiti podršku partija s različitim identitetskim predznakom za svoju politiku.

“U tom pogledu, američki Kongres predstavlja jedan od uzora kojima se vodim u svom radu, imajući u vidu da ujedinjuje različite države i distrikte, ali da senatori i članovi Predstavničkog doma uspjevaju postići dogovor o tome šta je zajednički interes cijele nacije i zajednički djelovati ka njegovom ostvarenju”, rekao je Mandić.

On je rekao da je svjestan potrebe da se politika agilno mijenja i prilagođava, kako bi imala podršku što šireg sloja građana države, što je, kako je naveo, i dokazao u prethodnom periodu.

“Crna Gora danas nudi jedinstvenu kombinaciju političke stabilnosti, reformskog zamaha i strateškog usmjerenja ka produbljivanju odnosa sa saveznicima, što je čini prirodnim partnerom SAD”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, takvo strateško partnerstvo je od obostrane koristi i za Crnu Goru i za SAD i u potpunosti se uklapa u spoljnopolitički pristup američke administracije.

“Crna Gora, kao tradicionalni saveznik i reformski orijentisana država na Zapadnom Balkanu, predstavlja pravi izbor za produbljivanje političke, sigurnosne i energetske saradnje”, rekao je Mandić.

