Mandić: Očuvanje mira, stabilnosti i sloge važno za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je bitno očuvanje mira, stabilnosti i sloge, uz puni doprinos svih na tom važnom putu, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

„Danas se sa ponosom prisjećamo podviga našeg naroda u Prvom svjetskom ratu i junačkih odgovora na izazove najvećeg sukoba koji je čovječanstvo do tada vidjelo“, naveo je Mandić na društvenoj mreži X.

On je kazao da i sadašnje generacije žive u vremenu gdje i na tlu Evrope bukte konflikti.

„Zbog toga je za Crnu Goru bitno očuvanje mira, stabilnosti i sloge, uz puni doprinos svih nas na tom važnom putu“, rekao je Mandić.

