Mandić: Najbolji odnosi sa Srbijom u interesu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je u interesu da ima najbolje moguće odnose i saradnju sa Srbijom, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić na sastanku sa srpskim ambasadorom u Podgorici Nebojšom Rodićem.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da Srbija i Crna Gora, koje su gotovo 100 godina bile u državnoj zajednici, treba da uspostavljaju modele saradnje koji će biti na korist i u interesu građana.

On je naglasio da Crna Gora pridaje važnost velikim infrastrukturnim projektima, poput završetka autoputa i rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, kao i valorizacije punog potencijala Luke Bar, kako za potrebe Crne Gore, tako i za države u okruženju.

„Mandić je naglasio da je od velikog interesa za Crnu Goru da ima najbolje moguće odnose i saradnju sa Srbijom“, kaže se u saopštenju.

Rodić je kazao da je uvjeren da će ubrzo nakon konstituisanja Skupštine u Srbiji biti formirana i grupa prijateljstva između dva parlamenta.

On je Mandića upoznao i sa projektom EXPO 2027, ističući da će od toga benefite imati cijeli region, kao i da je to velika šansa za Crnu Goru kada je u pitanju oblast turizma.

Rodić je, kako se navodi, poručio da je spreman da predano radi na izgradnji najboljih mogućih odnosa između Crne Gore i Srbije.

