Mandić: Na predsjedničkim izborima završiti započeto iz 2020. godine

Podgorica, (MINA) – Na predstojećim predsjedničkim izborima treba završiti posao koji je započet 2020. godine, poručio je kandidat Demokratskog fronta (DF) za predsjednika Crne Gore, Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz DF-a, Mandić je u Kolašinu kazao da tu zadnju bitku sa liderom Demokratske partije socijalista (DPS) Milom Đukanovićem mogu da iznesu samo oni koji su izdržljivi.

“Kada pogledate neke od tih mladih ljudi, prosto razmišljate da li u drugom krugu može neko od njih i da se sruši, jer im je ovo prvi dodir u političkoj borbi sa Đukanovićem”, rekao je Mandić.

On je rekao da je DF imao hrabrosti i upornosti da se suprotstavio Đukanoviću, i da nikad nijesu poklekli.

“Znate istoriju određenih političkih organizacija koje su odmah nakon prvog nasrtaja Đukanovića počele da mu služe. Mi smo sve izdržali jer smo znali da se taj loši režim ne može popraviti”, kazao je Mandić.

On je naveo da se 30. avgusta sve promijenilo u Crnoj Gori i da su predsjednički izbori posljednja velika bitka protiv, kako je rekao, tog kriminalizovanog režima.

“Božja i ljudska pravda je da tu bitku dovrše oni koji su je i nosili”, rekao je Mandić.

Ona je kazao da imaju plan za budućnost Crne Gore, navodeći da od 2020. godine ništa više nije isto.

“Nema potrebe da se više ponašamo kao opozicija, niti smo više u fazi odbrane. Mi smo neko ko treba da vodi ovu zemlju. Zato nam je važno da pomirimo Crnu Goru”, istakao je Mandić.

Prema njegovim riječima, na istoku Evrope se vodi rat, i u tim uslovima treba obezbijediti mir, zajedništvo i otvaranje novih radnih mjesta u Crnoj Gori.

“Ideja naših ljudi, posebno onih u državnim preduzećima je da se opljačkano vrati državi. Kao predsjednik podsticaću i ohrabrivati nove ideje, jer je to budućnost ove zemlje. Radiću na mirenju Crne Gore i na objedinjavanju svih poštenih i čestitih ljudi”, rekao je Mandić.

On je kazao da će vraćanjem opljačkanog državi biti novca da se povede računa o mnogim kategorijama društva.

“Ako se dobro radi, ima novca. Elektroprivreda je za poslednja dva mjeseca zaradila 60 miliona EUR. Crna Gora je jedina zemlja u kojoj prošle godine nije povećana cijena električne energije, zato što je EPCG bila društveno odgovorna firma. Građani to cijene i poštuju”, istakao je Mandić.

