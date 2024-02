Mandić na događajima u okviru Evropske parlamentarne nedjelje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić učestvovaće na događajima koji se organizuju u okviru Evropske parlamentarne nedjelje u Evropskom parlamentu (EP) u Briselu, saopšteno je iz Skupštine.

Oni su kazali da će Mandić učestvovati na Međuparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji (EU) i konferenciji evropskog semestra, koji se održavaju u ponedjeljak i utorak.

„Na marginama konferencije Mandić će imati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima EP i parlamenta Belgije“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da događaj organizuju EP, Senat i Predstavnički dom Belgije.

Taj događaj na visokom nivou, kako se dodaje, okupiće parlamentarce iz nacionalnih parlamenata zemalja članica Unije, država koje imaju status kandidata ili posmatrača, kao i poslanike EP, kako bi razgovarali o ekonomskim, budžetskim i socijalnim pitanjima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS