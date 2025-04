Mandić: Kovačević će biti predsjednik opštine

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Nikšića (ZBNK) neće odustati od svog kandidata za predsjednika opštine Marka Kovačevića, poručio je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.

Mandić je, u izbornom štabu ZBNK, rekao je da je ta koalicija ostvarila veliku pobjedu u Nikšiću i da najveće zasluge za to pripadaju Kovačeviću.

„Mi imamo našeg lidera u Nikšiću i našeg gradonačelnika i sigurnu pobjedu i od toga naša koalicija neće odustati. Kovačeviću, želimo ti srećan novi mandat“, rekao je Mandić.

Kovačević je rekao da je koalicija ZBNK večeras ubjedljivo pobijedila i da je Nikšić pokazao da zna ko je dobro radio u prethodne četiri godine.

„Pokazao je da zna zašto sam bio onoliko napadan, da zna da cijeni rad i trud“, dodao je Kovačević.

On je rekao da pobjedu na današnjim izborima posvećuje preminulom predsjedniku opštinskog odbora NSD-a Janku Milatoviću.

„Naporno smo radili, vidite kakvi su rezultati, građani su rekli svoje”, naveo je Kovačević.

Koalicija ZBNK je, prema podacima Demokrata na osnovu 91,99 odsto odsto obrađenih biračkih mjesta, na današnjim lokalnim izborima u Nikšiću osvojila 34,69 odsto glasova.

