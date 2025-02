Mandić izrekao opoziciji mjeru udaljenja od 15 dana

Podgorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić izrekao je opoziciji mjeru udaljenja sa sjednica Skupštine, koja će trajati narednih 15 dana.

Mandić je to saopštio na početku sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, nakon čega je opozicija napustila sjednicu koja je nekoliko minuta kasnije završena.

Prema riječima Mandića, vlast i opozicija su davno ustanovili pravila koja definišu zakonodavni dom, i ta pravila su, kako je kazao, iznad svih.

„Znate da bih ja, kao i drugi pripadnici parlamentarne većine, sa vama beskrajno razgovarao, ali pravila me obavezuju da uradim ono što nije u prirodi moje ličnosti i što kao kolega parlamentarac nikada ne bih želio“, naveo je Mandić.

On je rekao kako je poznato da je većinu svoje političke karijere proveo u opoziciji i da uvijek ima poseban senzibilitet kada je ona u pitanju.

„Obaveze i dužnost koje imam prema našoj Skupštini kao instituciji i građanima koje ona predstavlja, nažalost, sprečavaju me u mojoj željii da pokažem beskrajnu strpljivost prema vašoj upornosti i netoleranciji, iako sam vas nebrojeno puta pozivao da se vratite dijalogu i dogovoru“, kazao je Mandić.

On je dodao da im vrijeme ističe i da obaveze koje država ima prema sopstvenim građanima ne mogu više da čekaju.

Mandić je rekao da u svim civilizovanim i demokratskim zemljama postoje mjere koje su ustanovljene kako bi se očuvao red na sjednicama parlamenta, jer od njegovog nesmetanog rada, posebno kada je u pitanu usvajanje budžeta, zavise svi građani.

„Zbog svega navedenog, teška srca, u skladu sa članom 109 i 110a Poslovnika Skupštine, zbog narušavanja reda na sjednici Skupštine 21. januara i kontinuirane blokade rada zakonodavnog doma, izričem vam mjeru udaljenja sa sjednice, koja se primjenjuje narednih 15 dana zasijedanja (rada) Skupštine od dana izricanja ove mjere“, naveo je Mandić.

Sjednica Kolegijuma, koja je prekinuta u petak, trebalo je danas da bude nastavljena kako bi predstavnici parlamentarne većine i opozicije razgovarali o pronalaženju rješenja za blokadu rada Skupštine i izlasku iz političke krize.

