Mandić izrazio saučešće povodom tragedije u Sjevernoj Makedoniji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić uputio je građanima i rukovodstvu Sjeverne Makedonije saučešće povodom požara u diskoteci u gradu Kočani, u kojem je stradalo nekoliko desetina ljudi.

Mandić je saučešće izjavio predsjednici Sjeverne Makedonije Gordani Siljanovskoj-Davkovoj, predsjedniku Sobranja Afrimu Gašiju, premijeru Hristijanu Micotakisu.

“Duboko nas je potresla vijest o tragičnom požaru u Sjevernoj Makedoniji u kojem su izgubljeni brojni životi”, naveo je Mandić.

On je kazao da se Crna Gora sjeća solidarnosti i saosjećanja koje joj je Sjeverna Makedonija kroz istoriju pružala kada se nalazila u teškim situacijama.

“Zato želim da pošaljem poruku da je Crna Gora danas uz Sjevernu Makedoniju i njen narod”, istakao je Mandić.

On je povrijeđenima u požaru poželio brz i potpun oporavak.

