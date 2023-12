Mandić: Iseljenicima omogućiti da što lakše dobiju crnogorsko državljanstvo

Podgorica, (MINA) – Dijalogom između Skupštine i udruženja iseljenika potrebno je pronaći zajedničko rješenje koje bi omogućilo svima koji korijene imaju u Crnoj Gori da na što jednostavniji i efikasniji način dobiju crnogorsko državljanstvo, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On se u Istanbulu, tokom zvanične posjete Turskoj, sastao sa predstavnicima udruženja iseljenika i studenata u toj državi.

Mandić je istakao da vjeruje da će nova parlamentarna većina raditi još bolje i efikasnije nego njeni prethodnici kada su u pitanju teme koje se tiču iseljenika, kako u Turskoj, tako i u drugim zemljama na Balkanu.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predstavnici udruženja iseljenika i studenata su Mandiću izložili istorijat svojih organizacija, i naglasili da je za njih mir i stabilnost u Crnoj Gori imperativ.

Oni su kao ključni problem istakli status koji imaju, a kada je u pitanju Crna Gora, i dodali da je za rješavanje tog pitanja jedino prihvatljivo dobijanje državljanstva, kao što rade neke države bivše Jugoslavije kada su u pitanju njihove dijaspore.

Predstavnici udruženja iseljenika i studenata su ukazali na činjenicu da postojeće iseljeničke knjižice njima uopšte ne daju nikakva prava kada je u pitanju Crna Gora, već se i dalje tretiraju potpuno jednako kao bilo koji drugi državljani Turske.

Oni su naglasili da su to pitanje pokušali da riješe i sa prethodnom vlašću, ali bez uspjeha.

Predstavnici udruženja iseljenika su dodali da ih posebno brinu ekonomski problemi na sjeveru Crne Gore i da bi voljeli da pomognu, jer oni gaje veliku emociju prema Crnoj Gori i zbog čega i dalje čuvaju svoje ime u Turskoj.

Mandić je istakao da su iseljenici mnogo dali Crnoj Gori, a da ih ona do sada nije uvažila na način kako su to oni zaslužili.

„Apostrofirao je da je model državljanstva koji su primijenile mnoge zemlje Balkana, a kada su u pitanju njihovi iseljenici, model koji bi Crnu Goru učinio jačom, snažnijom i prosperitetnijom zemljom“, navodi se u saopštenju parlamenta.

Mandić je dodao da se period vanrednog zasijedanja parlamenta nakon Nove godine, treba iskoristiti za dijalog između Skupštine i udruženja iseljenika i ukupne dijaspore.

“Kako bi našli zajedničko rješenje, koje bi omogućilo svima koji svoje korijene imaju u Crnoj Gori da na što jednostavniji i efikasniji način mogu da ostvare to pravo”, naveo je Mandić.

On je kazao da će o svim zaključcima sa sastanka, po povratku u Crnu Goru, upoznati šefove poslaničkih klubova i da očekuje da će većina poslanika biti za pomenute izmjene i rješenja.

Sastanku su prisustvovali predsjednica Ustavnog odbora Skupštine Simonida Kordić, ambasador Crne Gore u Turskoj Periša Kastratović, generalni konzul Branislav Karadžić i predstavnici udruženja iseljenika i studenata.

